Enquête sur le train léger : la Commission présente son rapport final, mercredi

Ce rapport, commandé par la province, va être remis à la ministre des Transports, Caroline Mulroney.

Il doit rassembler les constatations, les conclusions et les recommandations du commissaire sur les problèmes qui entourent le train léger depuis sa mise en service, en 2019.

La Commission a été chargée par le gouvernement ontarien d’enquêter sur l’approvisionnement, la livraison et l’exploitation dans le cadre de l’étape 1 de l’aménagement du réseau de train léger sur rail d’Ottawa.

Nous avons pris un engagement envers la population d’Ottawa , a déclaré le commissaire responsable de l’enquête, le juge William Hourigan, par voie de communiqué. Nous avons dit que nous trouverions pourquoi des problèmes sont survenus durant la construction et l’entretien du réseau de train léger sur rail et les façons d’éviter qu’ils se répètent à l’avenir. Je crois que nous y sommes parvenus.

Membre du Groupe des usagers de transport en commun d’Ottawa, Laura Shantz espère que le rapport permettra d'en apprendre davantage sur les ratés du train léger.

On attend d’avoir les détails de ce qui s’est passé, car il y a eu beaucoup de réunions à huis clos, des détails que le public n’a pas entendus... [...] Maintenant, c’est de demander ce qui s’est passé et comment améliorer notre système pour le futur.

« C’est important d’assurer qu’on a la transparence [...], de continuer avec un climat de transparence avec OC Transpo. C’est important pour le public d’avoir un sens de ce qui se passe et pourquoi, et [d'avoir] la capacité de [le] demander à nos élus. » — Une citation de Laura Shantz, membre du Groupe des usagers de transport en commun d’Ottawa

Selon Mme Shantz, si les problèmes relatifs à un nouveau système peuvent se comprendre au départ, ceux rencontrés par le train léger vont au-delà du simple lancement d'une nouvelle technologie.

Nous savons bien qu’avec un nouveau système, c’est normal d’avoir quelques problèmes les premières années. Mais après ça, on a subi des déraillements, il y a eu des problèmes avec les pneus… [...] Il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, de dire que c’est simplement le fardeau d’un nouveau système, non, c’est encore plus que ça! [On attend donc de] voir ce qui s’est passé, pourquoi et comment on peut trouver des solutions et comment éviter les problèmes avec les prochaines phases du train léger aussi.

Laura Shantz, membre du Groupe des usagers de transport en commun d'Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Le député fédéral d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi abonde dans le même sens.

La communauté veut un système de train léger qui fonctionne. Les trois paliers de gouvernement ont investi des milliards de dollars pour étendre le réseau à l'extérieur du centre-ville et nous devons nous assurer que les mêmes erreurs ne se reproduisent pas.

Le ministre des Transports du Canada, Omar Alghabra, dit garder un œil sur la situation, même si l'enjeu reste municipal , dit-il.

Je vais voir ce que le rapport dit. S'il est nécessaire que je réagisse, je le ferai.

Plus de 40 témoignages

Deux réunions publiques ont été organisées à Ottawa afin de recueillir des commentaires et d’entendre les points de vue de la communauté concernant l’étape 1 de l’aménagement du réseau de train léger sur rail, auxquelles se sont ajoutées quatre semaines d’audiences, du 13 juin au 7 juillet dernier. Plus de 40 témoins ont témoigné sous serment, dont le maire d'Ottawa, Jim Watson. Un groupe d’experts sur les partenariats public-privé a également été entendu.

Initialement, la Commission devait remettre son rapport à la province le 31 août, mais elle a finalement demandé un nouvel échéancier, en août dernier, notamment pour faire produire le rapport en français et en anglais , avait-on expliqué.

La semaine dernière, on apprenait que cette enquête a coûté 14,5 millions de dollars, jusqu’ici, soit 10 millions de dollars déboursés par la province et 4,5 millions de dollars dépensés par la Ville.

Plus de détails à venir…