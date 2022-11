Début de l’enquête du coroner de la C.-B. sur la mort de Traevon Chalifoux-Desjarlais

Au moment de son décès, Treavon Chalifoux-Desjarlais vivait dans un foyer de groupe exploité par Rees Family Services, une entreprise sous contrat avec Xyolhemeylh, une agence autochtone relevant du ministère du Développement de l'enfance et de la famille.

L'adolescent était sous la garde temporaire de cette agence en vertu d’un accord de consentement.

Quand son corps a été retrouvé, le service de police d'Abbotsford et le coroner responsable de l'affaire ont déterminé qu'une enquête approfondie ou une autopsie n'était pas nécessaire.

Cette décision a été dénoncée par des membres de la famille de Treavon qui ont demandé l'aide de dirigeants de Premières Nations. À la suite de leur intervention, le bureau du coroner a changé d'avis et ordonné une autopsie.

La famille a également demandé une enquête publique pour faire la lumière sur ce qui a mené à la mort de Treavon.

Plainte auprès du tribunal des droits de la personne

En avril 2021, la mère de l'adolescent, Samantha Chalifoux, a déposé une plainte devant le tribunal provincial des droits de la personne contre le gouvernement de la Colombie-Britannique, le représentant provincial pour les enfants et les jeunes, la société autochtone des services à l'enfance et à la famille de la vallée du Fraser, appelée Xyolhemeylh, le Service des coroners de la province, l'entreprise Rees Family Services, le service de police d'Abbotsford et le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique.

La plainte de Samantha Chalifoux porte sur la façon dont elle a été traitée après la mort de son fils. Elle contient également des allégations de manque de transparence de la part d’organismes gouvernementaux.