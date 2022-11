La hausse des expulsions de locataires inquiète en Saskatchewan

L’ ORT est responsable des audiences d’expulsions entre propriétaires et locataires.

Une mère de famille de Regina, Larissa Sellers, fait partie des personnes qui ont perdu leurs logements à cause des évictions. Cette dernière a été expulsée de son appartement le 9 novembre dernier.

Elle raconte qu’avec moins de 3000 $ comme salaire et un loyer de 1300 $, elle avait de la peine à joindre les deux bouts, surtout parce qu’elle devait répondre aux besoins de ses trois adolescents.

Larissa Sellers ajoute qu’elle n’a pas pu se rendre à l’audience d’expulsion en personne à cause de son travail et avait demandé à sa fille de la représenter pour demander une nouvelle audience. Leur demande a cependant été rejetée et Larissa Sellers et sa famille ont été expulsées de leur appartement.

Elle a aussi intenté un appel pour contester cette décision, mais selon Larissa Sellers, cela n’a fait qu’empirer les choses, car plusieurs propriétaires ont accès à des informations publiques à son sujet et ne veulent pas d’elle comme locataire.

« Nous sommes en mode de survie. » — Une citation de Larissa Sellers, habitante de Regina

Larissa Sellers a été séparée de ses enfants et ils doivent maintenant compter sur la générosité des membres de leur famille pour avoir un toit.

Le Programme saskatchewanais de soutien pointé du doigt

Plusieurs organismes de lutte contre la pauvreté et des propriétaires affirment que la hausse des expulsions de locataires est reliée au Programme saskatchewanais de soutien (SIS), mis de l’avant en 2021. Ils critiquent, entre autres, le fait que ce programme d’aide alloue l’argent aux clients plutôt que de payer directement leurs loyers ainsi que les factures d'eau et d'électricité.

Selon le porte-parole de l’organisme à but non lucratif Regina Anti-poverty Ministry, Peter Gilmer, il y a au moins une personne qui se présente à son bureau chaque jour, car elle est menacée d’expulsion.

C’est pratiquement impossible pour les personnes qui bénéficient du SIS de payer le loyer, des factures et de répondre à leurs besoins immédiats. La hausse de bénéfice enregistrée dans le dernier budget n’est qu’une goutte en termes de ce dont les gens ont besoin pour satisfaire des besoins de base , dit-il.

Le directeur de la société Quint Development Corporation, Len Usiskin, estime qu’il est de plus en plus difficile de prodiguer des logements abordables, comme le fait son entreprise pour les gens dans le besoin.

Selon l'entrepreneur, 80 % des locataires de son entreprise dépendent du Programme saskatchewanais de soutien.

« L’allocation-logement sous le SIS n’est même pas suffisante pour couvrir les frais de location à Saskatoon, ni pour les factures de services publics. » — Une citation de Len Usiskin, directeur de la société Quint Development Corporation

Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé à l'automne l'an dernier que des modifications seront apportées au SIS pour aider les plus vulnérables.

Le ministre des Services sociaux de la Saskatchewan, Gene Makowsky, a affirmé mercredi que la province se place parmi les régions les plus abordables au Canada. Il a ajouté que les chèques de 500 $ remis aux habitants depuis début novembre pourront aussi soulager ceux qui sont dans le besoin.

Avec les informations de Pratyush Dayal