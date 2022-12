Dailystory, la petite marque sherbrookoise qui devient grande

L’étiquette le dit fièrement : les vêtements Dailystory sont « fabriqués à Montréal ». Mais c’est à Sherbrooke qu’ils sont d’abord pensés et conçus. Et c’est aussi ici que toute l’aventure de cette entreprise en plein essor a commencé.

Dailystory a germé dans la tête de Stéphanie Dubreuil et Jean-Philippe Plante il y a sept ans, au retour d’un voyage en Californie. Ça a été, pour nous, un coup de foudre , se remémore la propriétaire.

Les débuts de l’entreprise sont modestes. Le travail se fait d’abord dans le sous-sol du couple, puis dans celui de la petite boutique Kitsch, dont Stéphanie est aussi propriétaire.

La petite histoire de Dailystory a commencé avec un simple t-shirt qui a connu un succès monstre. Depuis, les fondateurs Jean-Philippe Plante et Stéphanie Dubreuil veillent à la croissance de l'entreprise. Photo : Radio-Canada / Sébastien Prieur

Le premier morceau de vêtement lancé par la marque est un t-shirt. Petit à petit, l’entreprise grossit. Mais contrairement à d’autres, pour eux, c’est la pandémie qui a fait exploser leur chiffre d’affaires.

Il y a vraiment eu un "avant" pandémie et un "après”. À la base, on faisait déjà des vêtements confortables. Ce n’était pas nécessairement le style que tout le monde recherchait, mais quand la pandémie est arrivée, on a fait un ensemble qui s’appelle le Sacha twin set et qui a été vraiment populaire , raconte–t-elle.

Les entrepreneurs augmentent la production de cet ensemble idéal pour le télétravail, mais la demande excède l’offre. « On tombait sold out en cinq minutes! » se rappelle Jean-Philippe. Questionné à savoir si Dailystory arrive aujourd’hui à répondre à la demande, l’entrepreneur répond Oui ! . Mais derrière lui, Stéphanie éclate de rire. Bon ça dépend , nuance-t-il avec le sourire avant d’ajouter que c’est toujours difficile de gérer la croissance.

Local à bon prix, c’est « tough! »

Maintenant que la pandémie est derrière nous, le style des collections n’a pas eu le choix d’évoluer. C’est sûr qu’on s’est adaptés. Daily, ça va toujours rester des vêtements confortables [mais] il y a vraiment une twist plus fashion que des vêtements de bureau typiques , fait remarquer Stéphanie, qui dessine tous les vêtements.

Ce qui perdure cependant au fil du temps, c’est la volonté du couple de créer des vêtements faits au Québec. C’était important pour nous pour des questions éthiques évidemment, mais aussi pour avoir un contrôle de qualité sur le produit. On voulait pouvoir dire fièrement que c’est fait ici, mais en ayant un style et un prix recherché.

Le prix, c’est ça qui était le plus gros défi, atteste Jean-Philippe. Je savais que ça se faisait [des vêtements fabriqués au Québec], mais c’était d’arriver avec le prix [abordable]. C’est ça qui était tough.

Le choix du tissu se retrouve parmi les principaux facteurs qui vont influencer le prix du vêtement. Quand c'est possible, les entrepreneurs vont d'ailleurs faire fabriquer le tissu ici, à leur goût. On fait tisser à Montréal, ils sont teints en Ontario, puis ça revient ici , poursuit-il.

« On a de plus en plus de [tissus] faits ici. Tout ce qui est nos cotons ouatés, c’est tout fait ici : on choisit nos couleurs, les couleurs, l’épaisseur et la composition de A à Z. » — Une citation de Jean-Philippe Plante

Toutes les collections de Dailystory commencent à Sherbrooke. Les échantillons sont notamment fabriqués dans l'atelier. Photo : Radio-Canada / Sébastien Prieur

C’est un sous-traitant de Montréal - le même depuis les tous débuts - qui fabrique les vêtements Dailystory. Les deux entrepreneurs se comptent chanceux. Du "fait au Québec", ça ne court pas les rues. Au niveau de l’approvisionnement et de la chaîne de fabrication, ça a été un gros défi , confie Stéphanie. Il n’est d’ailleurs pas possible de produire toute la collection à Montréal. Les tricots, par exemple, sont fabriqués en Asie parce qu’il manque ici les équipements nécessaires.

En plein essor… à Sherbrooke !

Si la fabrication se fait à Montréal, le cœur de l’entreprise, lui, se situe en plein centre-ville de Sherbrooke. Un endroit où l’on est plus habitué de trouver restaurants, boutiques, musées et bars. Le couple n'a pourtant pas l'intention de quitter la rue Wellington, au contraire. Le but est même éventuellement de greffer à l’équipe de nouvelles couturières. C’est sûr qu’éventuellement, j'aimerais avoir assez [de couturières] pour faire de petites productions, confie Jean-Philippe. C’est ça mon plan.

Depuis la pandémie, Dailystory compte sept employés à temps plein. Une seule couturière travaille avec eux à Sherbrooke. C’est elle qui s’occupe de faire les échantillons, les réparations et de petites retouches. Il a fallu deux mois pour trouver la perle rare.

Angie est pour l'instant la seule couturière dans l'atelier de Dailystory à Sherbrooke. C'est elle qui s'occupe entre autres de fabriquer et retravailler tous les échantillons. Photo : Radio-Canada / Sébastien Prieur

Parmi les autres employés de Sherbrooke se retrouve Marie-Soleil Lemay Couture. Avec ses études en mode en poche, elle a quitté Montréal, mais sans savoir ce qu’elle trouverait ici.

Depuis deux ans, les collections ne font que grossir. C’est sûr que je ne fais pas juste du service à la clientèle et un peu de patrons. Là, on fait vraiment de tout ce que je faisais quand je travaillais à Montréal , s’enthousiasme-t-elle.