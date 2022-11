Deux nouveaux meurtres résolus à Toronto grâce à la généalogie génétique

La généalogie génétique qui consiste à combiner l'ADN d'un suspect et l'arbre généalogique d'un parent éloigné a permis d'identifier le suspect des meurtres de Susan Tice et d'Erin Gilmour, qui avaient été agressées et assassinées à Toronto en 1983. Joseph George Sutherland a été arrêté la semaine dernière par la Police provinciale de l'Ontario (PPO), à Moosonee, dans le nord de la province.