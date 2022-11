Québec donne 1,5 M$ à CONFORMiT pour renforcer sa productivité grâce à l’IA

Québec accorde une aide financière de près de 1,5 million de dollars à CONFORMiT pour soutenir un projet qui utilisera l’intelligence artificielle pour améliorer la sécurité et la productivité de l'entreprise.

La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, en a fait l’annonce lundi matin, au nom du ministre délégué à l'Économie et responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete.

Concrètement, le nouvel outil permettra d'automatiser la récolte d'informations afin de fournir les données nécessaires pour mieux contrôler le cadenassage des équipements industriels. Ce projet est réalisé en collaboration avec la firme Mapgears.

Notre objectif est de révolutionner la façon dont les industries vont gérer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, dont la santé et la sécurité. Avoir un partenaire comme le gouvernement du Québec, qui croit en notre stratégie, ça nous permet d’accélérer l’embauche d’experts en technologies et en intelligence artificielle , a alors déclaré le président-directeur général de CONFORMiT, Éric Desbiens.

Ce sont des entreprises innovantes comme CONFORMiT qui font la fierté de notre région et qui maintiennent sa vitalité économique. Nous sommes ravis d’appuyer un projet dont les retombées attendues seront bénéfiques sur la santé et la sécurité en milieu de travail , a ajouté la ministre Andrée Laforest.

CONFORMiT est basée à Saguenay depuis 35 ans. L’entreprise développe et commercialise un logiciel infonuagique d’analyse et de gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance qui appuie les stratégies de développement durable.