Faute de bénévoles, Nez rouge annule sa première fin de semaine d’activité à Val-d’Or

De retour en service après une absence de deux ans, Opération Nez rouge n’a pas été en mesure d’effectuer de raccompagnements à Val-d’Or le 25 et le 26 novembre, en raison d'un manque de bénévoles.

En 12 ans d’implication pour l’organisme, la coordonnatrice Rachelle Guay affirme que les besoins n’ont jamais été aussi criants.

« La première fin de semaine, c’est toujours un peu plus difficile, mais c’est vraiment la première fois qu’on doit carrément annuler. » — Une citation de Rachelle Guay

En entrevue à l’émission Des matins en or vendredi dernier, Rachelle Guay disait anticiper certaines difficultés pour les premiers jours d’activité de l’organisme, alors que seulement deux équipes de bénévoles étaient inscrites.

Une équipe a annulé au cours de la journée et on n’a pas eu d’autre inscription. C’est sûr qu’on ne peut pas répondre à la demande, donc on a dû tout annuler , raconte-t-elle.

Val-d’Or est l’une des seules villes au Québec où aucun raccompagnement n’a été effectué. À Rouyn-Noranda, les équipes de bénévoles en ont effectué 63 et à La Sarre, ils ont été en mesure d’en effectuer 29.

Un manque en voie d’être comblé

Malgré les difficultés rencontrées dans les derniers jours, Rachelle Guay assure que la situation devrait s’améliorer pour les prochaines semaines.

On a déjà sept ou huit équipes inscrites pour vendredi. On devrait donc être en mesure d’offrir le service comme prévu. Samedi, c’est un peu plus difficile, parce qu’on est à trois équipes pour l’instant, alors j’encourage vraiment les gens à s’inscrire , mentionne la coordonnatrice.

Pour s’inscrire comme bénévole, il suffit de visiter le site web d’Opération Nez rouge. Pour Val-d’Or, il est aussi possible d’appeler ou de se rendre directement au local de l’organisme, à l’Unité Domrémy.