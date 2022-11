Coup d’envoi du projet de centre d’innovation agroalimentaire à Trois-Rivières

Le projet nécessitera des investissements de 21 millions de dollars, dont sept millions proviennent du Fonds de décontamination du gouvernement du Québec.

La superficie totale du futur centre sera de 30 000 pieds carrés, dont le tiers sera occupé par la distillerie Mariana.

La maquette de la façade du future Centre d'innovation agroalimentaire L'Ouvrage, au centre-ville. Photo : Bilodeau Baril Leeming Architectes

Le Centre d’innovation agroalimentaire L’Ouvrage mettra l’accent sur trois volets : la transformation, l’expérimentation et la commercialisation, indique Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières, par voie de communiqué. L’objectif est notamment d’en faire une destination touristique.

On y retrouvera de la vente de produits agroalimentaires et de produits agricoles provenant des fermes de la région. Des activités récréatives et éducatives en lien avec le secteur agroalimentaire et l’agriculture urbaine sont également prévues , précise IDE Trois-Rivières.

Le bâtiment sera bâti et utilisé de façon écoresponsable, assure l’organisme. La présence de végétation et d’agriculture urbaine devrait notamment aider à contrer le phénomène d’îlot de chaleur au centre-ville.