Un mannequin intelligent pour la formation professionnelle en Chaudière-Appalaches

On peut l’entendre parler et respirer, lui faire des injections, prendre son pouls et même lui installer une sonde urinaire ou un soluté. Le nouveau mannequin intelligent du Centre de formation professionnelle (CFP) Pozer de Saint-Georges permet aux étudiants en santé de vivre une expérience en laboratoire plus réaliste.

C'est une première en Chaudière-Appalaches. Par la présence du mannequin, la direction du Centre souhaite attirer davantage d’étudiants dans les prochaines années.

De la théorie à la pratique

On l’appelle Charlie Pozer, un nom donné unanimement par les étudiants des formations de préposés aux bénéficiaires et d’infirmières auxiliaires lors d’un concours. Sa présence dans le laboratoire du CFP Pozer est appréciée.

Ça va nous aider à établir une relation avec le patient. Avec les anciens mannequins, ce n’était pas possible parce qu’il ne parlait pas , explique Sabrina Roy, étudiante dans la formation de préposées aux bénéficiaires.

Les étudiantes Sabrina Roy et Alyson Champagne vont prendre des nouvelles et prodiguer des soins au mannequin intelligent Charlie Pozer dans une mise en situation en milieu hospitalier. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

À ses côtés, Alyson Champagne, étudiante dans la formation d’infirmière auxiliaire, installe une sonde naso-gastrique et vérifie sur le moniteur la saturation en oxygène du mannequin intelligent. Elle lui injecte par la suite un calmant dans la cuisse gauche.

Le mannequin va nous permettre de mieux faire le lien entre la théorie et la pratique , lance la future infirmière auxiliaire, qui pense en amont à ses futurs stages.

Une dizaine d'étudiants du Centre de formation professionnelle Pozer prennent des notes et regardent leurs collègues travailler auprès du mannequin intelligent. Leur enseignante, Nathalie Goulet contrôle à distance le mannequin intelligent. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

De l’autre côté du mur, dans la salle de classe, une dizaine d'étudiants regardent attentivement les manœuvres et techniques de leurs collègues filmés. Ils prennent des notes, y a-t-il eu des oublis? Tout le monde se réunit à la fin pour revenir sur les événements de façon constructive avec l’enseignante.

Cette dernière est aussi la voix du mannequin intelligent pendant les interventions des élèves. Avec son ordinateur portable, elle répond aux questions que les étudiantes posent au mannequin, en plus de contrôler à distance plusieurs points comme la respiration et le rythme cardiaque.

« Ça va nous aider à mieux préparer les étudiants pour les stages avec la réalité du plancher et pour l’examen de l’Ordre. » — Une citation de Caroline Gagné, enseignante en santé au CFP Pozer

C’est un mannequin qui peut nous permettre de voir tout ce qu’un préposé ou une infirmière auxiliaire peut faire sur une unité de soin.

L'intérieur du mannequin intelligent où on peut apercevoir plusieurs tubes utiles pour les injections et les prélèvements sanguins entre autres. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

On va chercher toutes les compétences sur le plan cardio-respiratoire, pulmonaire, urinaire, digestif, tous les prélèvements, note Caroline Gagné, enseignante en santé, qui voient son travail d'évaluation des élèves facilité.

Avec une sonde urinaire, on peut avoir un retour d'urine, même chose au niveau d'un tube naso-gastrique, on peut avoir un retour et voir si l'élève a fait la bonne technique , explique Caroline Gagné, enseignante en santé du CFP Pozer.

Un mannequin de 86 000 $

Mais le réalisme a un coût. Le mannequin intelligent coûte 86 000 $. Depuis l’été dernier, le CFP Pozer a actualisé son laboratoire avec de nouveaux lits et d’autres mannequins pour un investissement total d’environ 200 000 $. Des investissements technologiques pour valoriser la formation professionnelle selon le directeur général du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

[On veut] être attractif pour les jeunes, pour qu’ils viennent se faire former avec de la technologie de pointe [...] Plus on va être technologique, plus qu’on va en attirer et aussi, c’est un plus pour nos enseignants qui veulent se tenir à jour , indique Fabien Giguère du CSSBE .

Le laboratoire médical du Centre de formation professionnelle Pozer a été mis au goût du jour dans les derniers mois avec l'ajout de lits et de mannequins. Un investissement d'environ 200 000$. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le téléphone a déjà commencé à sonner aussi. Les autres centres de formation professionnelle de la région magasinent leurs mannequins intelligents : Quels modèles on a achetés, quels sont ses forces, ses faiblesses, les coûts?

Lucie Boulet, directrice adjointe du CFP Pozer, parle même de la possibilité de faire des partenariats avec les autres Centres de formation professionnelle pour échanger des scénarios de mise en situation médicale avec le mannequin intelligent.

Charlie Pozer vient à peine d’arriver en Chaudière-Appalaches que déjà on pense à ses frères et ses sœurs qui vont s’établir peu à peu partout sur le territoire dans les prochaines années.