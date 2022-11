Danger écarté après des alertes à la bombe dans deux écoles de Toronto

La police de Toronto avait fait évacuer l'école Bloorlea, située au croisement des rues Bloor et The East Mall et placé l'école élémentaire Islington, à la rue Dundas Ouest et la route Burnamthorpe, en confinement pour sécurité.

Ces deux écoles ont été fouillées et aucun danger n'a été découvert, a assuré la police sur Twitter vers 12 h 45.

Les écoles Bloorlea et Islington font partie du Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB) et sont situées à environ trois kilomètres l'une de l'autre.