L’aéroport d’Ottawa reçoit une aide de 4 M$ du gouvernement fédéral

L'investissement fédéral doit aussi permettre d'assurer la continuité et la sécurité des activités aéroportuaires pour les passagers, les membres d'équipage des compagnies aériennes et le personnel de l'aéroport, indique le gouvernement, par voie de communiqué.

Ces investissements cruciaux permettront à l'aéroport international d'Ottawa d'investir dans l'infrastructure et les outils nécessaires pour aider à redynamiser le secteur de l'aviation et permettre aux Canadiennes et aux Canadiens de se sentir en sécurité en voyageant , déclare le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, en conférence de presse, à l'aéroport Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Cette annonce est bien accueillie par la direction de l’aéroport, alors que les temps ont été difficiles pour l’industrie, notamment après deux ans de pandémie.

Le président et chef de la direction de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, Mark Laroche, a d’ailleurs tenu à remercier le gouvernement fédéral pour cet autre coup de pouce financier.

Le président et chef de la direction de l'aéroport international d'Ottawa, Mark Laroche (à gauche) avec le député fédéral d'Ottawa-Sud, David McGuinty (au centre) et le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

Cela va permettre d’appuyer alors que nous travaillons à entretenir nos infrastructures pour assurer le niveau de sécurité le plus élevé possible pour nos passagères et passagers ainsi que les membres de notre personnel .

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement fédéral octroie de l’argent à l’aéroport de la capitale nationale.

En 2021, 6,4 millions de dollars ont été annoncés dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports des Transports pour la construction de la station du train léger à l'aéroport. Une autre aide de 5,6 millions de dollars avait également été octroyée à l'aéroport d'Ottawa dans le cadre du Fonds d'aider pour les aéroports de Transports Canada afin de l'aider à poursuivre ses activités et sa prestation de services essentiels pour les gens qui résident et qui travaillent dans la région de la capitale nationale et les communautés environnantes.