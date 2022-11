Un 2e spectacle de Shania Twain à Moncton en juin

La chanteuse Shania Twain annonce une deuxième représentation de son spectacle à Moncton au Nouveau-Brunswick, dans le cadre de sa tournée Queen of Me.

Au lendemain du spectacle déjà prévu, Shania Twain remontera sur la scène du Centre Avenir, le 15 juin 2023.

Les billets pour cette deuxième représentation seront en vente le 2 décembre.

La chanteuse country ajoute donc six dates à sa tournée, pour un total de 55 spectacles au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Le mois dernier, la production Live Nation avait confirmé les spectacles de Shania Twain à Halifax le 12 juin et à Moncton le 14 juin.

Gagnante de cinq prix Grammy, Shania Twain a annoncé qu’elle lancera le 3 février prochain un nouvel album intitulé lui aussi Queen of Me. Il s’agit de son sixième album et de son premier depuis 2017.