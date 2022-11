Pavillon Richelieu : une troisième journée d’arbitrage entre le CISSS et le syndicat

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) se retrouvent pour la troisième fois devant un arbitre indépendant, lundi, afin de tenter de régler un litige au sujet d'informations qui auraient été transmises à un média par des employés.