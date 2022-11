La Coupe de parahockey est de retour!

Le tournoi international de parahockey a démarré dimanche, à Bridgewater en Nouvelle-Écosse. Des équipes du Canada, des États-Unis, de la République tchèque et de l'Italie sont présentes à ce rendez-vous.

Le Canada a renversé l’Italie 8 à 0. Jacob Leblanc, de Moncton, a inscrit un but et une aide dans ce gain.

Auparavant, les Américains ont facilement défait les Tchèques 10 à 0 lors du premier match de cette coupe, dans cette petite ville de 8000 habitants qui a déjà accueilli ce tournoi en 2016.

Le Canada renouera avec l’action lundi, à 19 h, contre la Tchéquie. En après-midi, les Américains se mesureront aux Italiens.

Le match de tournoi à la ronde le plus important opposera les États-Unis au Canada, mercredi, à 19 h.

Les matchs de médailles seront présentés samedi.

Le joueur de centre de l’équipe canadienne de parahockey, Anton Jacobs-Webb, s’est dit heureux de retrouver les spectateurs dans ce tournoi majeur.

« L'équipe a été vraiment bien accueillie et il y a une belle ambiance dans les petites villes. On rassemble beaucoup de gens et c'est un gros événement. Ill y a beaucoup de gens qui viennent aux matchs pour regarder les parties. »