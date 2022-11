Mort suspecte après un incendie de voiture à Burlington

Vers 3 h 30, la police et les pompiers ont répondu au signalement d'un incendie de véhicule dans le secteur de la rue Dundas ouest et la route Tremaine.

Après l'extinction de l'incendie, les secours ont retrouvé le corps d'une personne dans le véhicule.

Les circonstances sont suspectes et l'unité des homicides a repris l'enquête , a déclaré le Service de police de la région de Halton dans un communiqué de presse dimanche.

La personne n'a pas encore été identifiée, a indiqué la police. Le véhicule sera transporté au Centre des sciences judiciaires de Toronto pour un examen plus approfondi.

La police demande à toute personne qui aurait pu être témoin de l'incendie ou qui se trouvait dans le secteur de la rue Dundas entre la route Bronte et la ligne Appleby aux alentours du drame de se manifester auprès d'elle.

Toute personne ayant des images de caméra de tableau de bord entre 2 h et 4 h près de l'autoroute 407 nord, la ligne Appleby ouest, la route Bronte est et l'autoroute Queen Elizabeth Way sud, est également priée de contacter la police.