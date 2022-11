La chorale d’infirmières de Winnipeg offre son premier concert de la saison

Ancien enseignant de musique, Bill Quinn, chef de choeur de la chorale, a formé le groupe après avoir pris sa retraite. Il a dirigé le concert de dimanche à l'Église unie de Meadowood, qui comprenait des chansons de Leonard Cohen, Simon et Garfunkel, ainsi que du gospel et de la musique de Noël.

« Je pense que nous faisons vraiment une différence dans [la vie des gens du public], c'est donc la raison pour laquelle nous le faisons. » — Une citation de Bill Quinn, chef de choeur

M. Quinn dit que les réactions des résidents des foyers de soins personnels l'ont frappé.

En effet, le groupe a commencé avec 17 infirmiers-chanteurs. Ce nombre ne cesse d'augmenter, puisque la chorale compte maintenant 30 membres.

Le chef de choeur souligne qu'il adore se retrouver avec des infirmières qui aiment chanter, et la chorale n'a pas eu de mal à en trouver d'autres. Nous avons maintenant suffisamment d'infirmières de manière à ce qu'elles travaillent ou non, nous pouvons continuer nos représentations , ajoute-t-il.

Choriste un jour, choriste pour toujours

Jinn Kee, animatrice de formation clinique à l'Université du Manitoba, est l'une des choristes de cette formation.

Jinn Kee déclare que c'est un honneur, pour elle, de participer à la chorale des infirmières. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Elle chante dans des chorales depuis l'école secondaire. L’amour de la musique la pousse à revenir à la chorale des infirmières, selon elle.

« Je savais que je devais me joindre à la chorale tout de suite. » — Une citation de Jinn Kee, infirmière et choriste

Ses publics préférés ont été les résidents des foyers de soins personnels, dit-elle, qui s'illuminent lorsqu'ils entendent de la musique en direct.

Bien que Jinn Kee ne puisse pas toujours se rendre aux répétitions de la chorale chaque semaine, elle indique qu'elle aime créer des liens à travers la musique.

Je fais simplement de mon mieux et je me rappelle que j'aime la musique, et que cela est bon pour ma santé mentale et pour la communauté , précise-t-elle.