Trois étudiants du Cégep de Jonquière sélectionnés pour participer à la COP15

Une grande surprise pour la jeune femme de 18 ans Frédérique Turcotte qui se réjouit de cette opportunité. C’est l’un de ses professeurs qui lui a proposé de participer à ce sommet international.

Les cégépiens partiront avec les Offices de la jeunesse du Québec (LOJIQ) qui est un regroupement d’organismes de mobilité internationale jeunesse.

On est vraiment à un point tournant et c’est un moment vraiment important pour la jeunesse de s’impliquer.[…] Ça commence par un petit geste et c’est vraiment comme ça qu’on peut faire passer des messages , dit-elle lors d’un entretien téléphonique.

Les trois étudiants seront présents pendant une semaine dans la métropole. On va d'abord arriver le 5 décembre pour participer à un forum étudiant qui va parler de la biodiversité , précise Frédérique Turcotte.

Initialement prévue en Chine fin 2020, la COP15 a été reportée à de multiples reprises en raison de la pandémie de COVID-19.

La Convention sur la Diversité Biologique a annoncé qu’elle aurait finalement lieu à Montréal en décembre 2022, où se trouve son siège. La COP sur la biodiversité se tient normalement tous les deux ans.

Selon une entrevue de Julie Bergeron.