Opération Nez rouge cherche des bénévoles

Au total, les 64 bénévoles de la centrale de Sherbrooke ont réalisé 104 raccompagnements ce week-end, ce qui représente la moitié des statistiques d'avant la pandémie.

Le comité organisateur n'est toutefois pas surpris, puisqu'il s'attend à une campagne 2022 de transition , après deux années sans la formule traditionnelle.

La première soirée vendredi aura permis aux bénévoles de reprendre leur marque. On redécouvre un petit peu le fonctionnement, les bénévoles redécouvrent la centrale et se réhabitue au fonctionnement. Ça été un départ en douceur avec un peu moins de bénévoles que ce que l'on a d'habitude , explique la coordonnatrice à Opération Nez rouge de Sherbrooke, Stéphanie Hoarau.

« On a commencé très tardivement les raccompagnements. C'est particulier, on n'a pas eu d'appel avant 22 h ce qui est inhabituel. » — Une citation de Stéphanie Hoarau, coordonnatrice à Opération Nez rouge

Stéphanie Hoarau espère avoir plus de bénévoles au mois de décembre pour pouvoir offrir le service à plus d'usagers. On l'a vécu un peu l'année dernière, il y avait une grande baisse de bénévoles. Cette année, ça ne ressemble pas à ce que l'on avait avant pandémie. [...] Je pense qu'au fur et à mesure que le mois de décembre va avancer, on devrait avoir de plus en plus de bénévoles parce que les gens vont comprendre qu'Opération Nez rouge est en place.

En tout, 1850 bénévoles ont été en fonction dans une quarantaine de régions du Québec en fin de semaine. Ils ont permis de faire un total de 1539 raccompagnements, dont 33 à Magog et 10 à Granby.