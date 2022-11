Le vaccin antigrippal à forte dose pour les 65 ans et plus coûte cher en N.-É.

Le vaccin régulier est gratuit pour toutes les personnes âgées de plus de six mois, mais Richard Globe s’est dit surpris par le coût du vaccin recommandé pour les personnes 65 ans et plus.

Ils veulent que tout le monde se fasse vacciner contre la grippe afin que tout le monde ne se retrouve pas malade à l’hôpital . a révélé l’homme de 68 ans.

« Pourtant, ils veulent que les aînés paient pour leur vaccin à forte dose. Ce n’est pas juste. » — Une citation de Richard Globe

Mauvaise surprise

Selon le Comité consultatif national de l’immunisation, les aînés devraient recevoir le vaccin à forte dose parce qu’il est plus efficace pour eux.

Les cas la grippe sont apparus plus tôt cet automne. Photo : Radio-Canada / Emily Fitzpatrick

La Nouvelle-Écosse devrait suivre ce conseil, a déclaré Richard Globe.

Quand il est arrivé à rendez-vous pour le vaccin antigrippal, il a découvert qu’il y avait une version à forte dose.

Richard Globe a été surpris qu’il y ait un coût. Et encore plus surpris du coût.

« Je pensais peut-être 10 $ ou 15 $, mais plus de 80 $, c’est hors de portée pour la plupart des personnes âgées. » — Une citation de Richard Globe

Richard Globe a pris la dose régulière, mais il n’était pas content.

Les cas de grippe apparaissent plus tôt Selon les données les plus récentes du ministère fédéral de la Santé en date du 19 novembre 2022, les cas de grippe apparaissent plus tôt que d’habitude et augmentent plus rapidement que d’habitude. La saison de la grippe a commencé plus tôt que d’habitude et a été déclarée épidémique. Selon le réseau IMPACT de la Société canadienne de pédiatrie, les statistiques les plus récentes du 19 novembre montrent une forte augmentation des hospitalisations liées à la grippe chez les enfants. Au même moment, l’unité de soins pédiatriques du centre de santé IWK fonctionnait à plus de 100 % de sa capacité en raison d’une augmentation soudaine des maladies respiratoires et d’un début précoce de la saison de la grippe.

Le gouvernement de la N.-É. refuse de bouger

Les partis d’opposition néo-démocrates et libéraux ont exhorté les progressistes-conservateurs à assumer les coûts supplémentaires pour les aînés, mais jusqu’à maintenant, le gouvernement a refusé de bouger.

La plupart des autres provinces mettent le vaccin à forte dose à la disposition des personnes 65 ans et plus.

Dans un courriel, le ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse affirme que la dose élevée est couverte pour les aînés vivant dans des établissements de soins de longue durée.

Le Dr Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef de la N.-É., a mentionné que le vaccin à forte dose est plus efficace que la dose standard. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Le ministère dit qu’ils sont les patients les plus à risque dans les environnements les plus à risque .

Il indique que le vaccin antigrippal régulier est toujours efficace pour prévenir la maladie grave et l’hospitalisation pour tout le monde

Mais Richard Globe a remis en question cette justification.

Pourquoi ont-ils la dose élevée s’ils disent que la dose régulière est suffisante? , soulève-t-il.

Plus efficace que la dose standard

Le Dr Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef de la province, a mentionné que le vaccin à forte dose est plus efficace que la dose standard.

Le premier ministre et le Dr Strang n’ont aucune excuse. Financez le vaccin à forte dose pour les personnes âgées , a repris Richard Globe.

« Le financement ne coûtera pas beaucoup plus cher, car les aînés ne représentent qu’environ 20 % de la population. Cela me semble terrible. Cela me semble être de la discrimination envers les personnes âgées. » — Une citation de Richard Globe