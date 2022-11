Des fonctionnaires se rassemblent pour une journée d’action

Il s’agit pour eux d’appuyer toutes les équipes de négociation et les membres de l’ AFPC qui luttent pour des salaires équitables et de meilleures conditions de travail , indique le syndicat, dans un communiqué.

Dans la région, les manifestants se rassembleront de 12 h à 13 h devant l’hôtel Four Points Sheraton, à Gatineau, où l’équipe de négociation du syndicat présente son cas à la Commission de l’intérêt public (CIP).

D’autres actions similaires doivent avoir lieu partout dans le pays, lundi, dont une activité nationale virtuelle avec le président national de l’ AFPC , Chris Aylward, à 19 h.

Plus de 165 000 membres de l’ AFPC relevant du Conseil du Trésor ou d’un organisme distinct sont en pourparlers avec le gouvernement fédéral cette année. Or, après des mois de négociations, le Conseil du Trésor et les autres employeurs n’ont pour ainsi dire rien voulu entendre de nos principales revendications. Aidez-nous à intensifier nos moyens de pression pour serrer la vis à la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier , explique l’ AFPC .

En tant que présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier est l’ultime responsable des négociations avec le Conseil du Trésor et les agences fédérales. Pourtant, après des mois et des mois de négociations, la ministre Fortier n’a pas fait preuve de leadership en proposant un véritable mandat alors que les travailleurs continuent de prendre du retard , ajoute le syndicat.

Plus de détails à venir...