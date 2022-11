Les Patriotes de LJR gagnantes de la Classique des écoles secondaires

Les Patriotes se sont imposées 1-0 contre Oromocto High. Le but de Janik Dionne a fait la différence dans cette finale de la division 1, tout comme le travail de la gardienne Zoé LeBlanc.

C'est vraiment un beau feeling. Toute l'équipe est vraiment fière, elles sourient toutes. On a travaillé dur pour ça et on est happy qu'on s'est rendues ici , indique Abigail Meltcafe.

Côté masculin, les Commandeurs du Collège de Lévis ont complètement survolé le tournoi dans la division 1 et la division 2 et leurs deux équipes ont remporté les honneurs.

Dans la division 1 les Commandeurs ont battu l'équipe masculine de LJR 7-2 en finale.

Avec des informations de Félix Arseneault