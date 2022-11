Chefferie du PLQ : Pierre Moreau ne sera pas candidat

Depuis le soir des élections du 3 octobre, et encore plus depuis le départ de la cheffe libérale Dominique Anglade, le nom de Pierre Moreau circule comme éventuel successeur à la tête du parti.

Dans son court message, il admet avoir été sollicité par de nombreux militants, des collaborateurs et d'anciens collègues. En remerciant ceux qui l'ont approché, il ajoute que tous ces encouragements sont autant de marques de confiance pour lesquelles je m'estime privilégié et honoré .

L'ancien élu, qui aura 65 ans dans deux semaines, s'est retiré de la politique en 2018 après avoir perdu dans sa circonscription de Châteauguay. Depuis trois ans, il est directeur associé du cabinet d'avocats Bélanger Sauvé, à Montréal.

Au cours des derniers jours, Pierre Moreau a laissé savoir à des proches qu'il était très heureux dans ses fonctions et qu'il n'envisageait pas de retour en politique. Il espère que sa déclaration mettra fin aux spéculations.

S'il fait une croix sur une candidature à la chefferie du PLQ , l'ancien ministre laisse entendre qu'il continuera de s'impliquer dans le parti.

« J'entends demeurer un membre actif de ce grand parti où je continuerai de militer pour un Québec plus inclusif, plus juste et plus prospère, dans le respect de sa majorité francophone et des autres communautés qui forment aussi la société québécoise. »