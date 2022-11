Un retour en très grand pour le défilé du père Noël de Sherbrooke

Si 20 000 personnes étaient attendues, bien plus de citoyens se sont amassés sur les rues King Est et Wellington pour ce retour coloré et festif du défilé du père Noël.

Les personnes étaient très nombreuses au centre-ville de Sherbrooke pour voir le défilé du père Noël. Photo : Radio-Canada / Julianne Gagnon

Les préparatifs ont commencé tôt dimanche matin, on est venus décorer le char allégorique qui a été fait en collaboration avec des enfants de plusieurs écoles primaires , explique une bénévole.

Les enfants sont très heureux, les parents sont heureux, et les parents vont venir plus tard, donc très très très content de retrouver ça cette année , a déclaré le père Noël.

Les enfants étaient d’ailleurs nombreux sur place. On voit des personnes qui dansent et qui donnent des bonbons , a mentionné l’un d’eux.

Plusieurs chars allégoriques ont traversé la ville de Sherbrooke, du pavillon Le Ber de l'école de la Montée, jusqu'à la rue Wellington. Photo : Radio-Canada / Julianne Gagnon

La Ville de Sherbrooke a pris l’initiative de distribuer des bonbons aux enfants qui regardaient le défilé. La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, a souligné que la Ville a manqué de bonbons et a dû aller en racheter.

Le défilé était aussi l’occasion pour Moisson Estrie de ramasser des denrées alimentaires et des dons en argent, à l’approche des fêtes.

Avec les informations de Julianne Gagnon.