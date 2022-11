Les partisans du Canada saluent sa prestation au Mondial de soccer malgré la défaite

Même si le Canada peut se consoler d’avoir marqué dimanche son premier but dans une Coupe du monde, les amateurs de soccer de la Saskatchewan ont en travers de la gorge l’élimination de l’équipe après sa défaite face à la Croatie 1-4.

Lorsqu'il ne faisait plus l’ombre d’aucun doute que l'équipe canadienne ne passerait pas au prochain tour de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar, Amielle Christopherson et ses amis qui regardaient le match au Yard and Flagon Pub n’ont pu cacher leur déception.

La Croatie allait toujours être difficile [à jouer] , a exprimé Mme Christopherson après le coup de sifflet final.

Malgré tout, il y a eu un moment de joie et de fierté pour la femme et les autres partisans présents au pub lorsque Alphonso Davies a marqué le premier but de l'histoire de l'équipe canadienne de soccer masculin en Coupe du monde.

Le fait que nous ayons marqué en premier est une grosse affaire. Le fait que nous ayons enfin pu marquer dans une Coupe du monde est une grosse affaire.

Le but marqué à la 67e seconde a impressionné plusieurs autres personnes comme Mark Touet qui le considère comme un nouveau pas pour le football canadien.

Dans tous les cas, même si son rêve était de voir le Canada poursuivre son parcours au Qatar, il ne se dit pas surpris de cette élimination.

Cela aurait été énorme, mais c'est une victoire d'être là et de montrer que nous pouvons jouer sur une scène mondiale.

Selon Amielle Christopherson, le signal envoyé par le Canada, malgré l’élimination est encourageant.

Le Canada est connu comme un pays de hockey, et je pense que beaucoup de gens ont sous-estimé […] ce que nous pouvions apporter sur le terrain , a indique Mme Christopherson.

Ils ont joué de tout leur cœur. […] C'est une équipe amusante à regarder.

Battu lors de son premier match face à la Belgique 0-1, cette seconde défaite face à la Croatie prive le Canada d’une possible qualification pour le tour suivant.

Mais l'équipe a un dernier match contre le Maroc jeudi, avant de quitter la compétition.

Seul lot de consolation, le Canada se concentrera sur la préparation du prochain Mondial de soccer en 2026 qu’il coorganisera avec les États-Unis et le Mexique.

Avec les informations de Theresa Kliem