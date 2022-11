Ciné-Moisson au profit de Moisson Kamouraska

Cette initiative, organisée avec la collaboration de la Ville de La Pocatière, servait à regarnir les tablettes de Moisson Kamouraska qui vient en aide à 80 000 personnes pendant le mois, réparties à travers 26 organismes de la région.

Le Ciné-Moisson est également une manière de démocratiser la sortie au cinéma auprès des plus jeunes puisque deux films jeunesse étaient présentés dimanche matin.

Il y en a plusieurs pour qui c'est la première fois qu'ils viennent au cinéma , note la propriétaire du cinéma Le Scénario, Marie-Josée D’Anjou. C'est une belle activité sociale et facile d'accès.

La propriétaire du cinéma Le Scénario, Marie-Josée D’Anjou Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Seule monnaie d'échange exigée : le don de produits et de denrées non-périssables.

On permet aux gens qui sont peut-être à plus faible revenus et qui ne pourraient peut-être pas se payer un cinéma en temps normal de venir et, en même temps, ces denrées-là sont remises à la population un peu plus démunie , ajoute pour sa part la coordonnatrice en loisirs pour Ville de La Pocatière, Ève-Marie Bélanger.

Avec 300 kilos de denrées amassés dimanche, la collecte servira à préparer une partie des paniers de Noël.

Cette année, environ 430 familles comptent sur ce coup de pouce pour égayer leur temps des Fêtes. Parmi les demandeurs, la banque alimentaire accueille de plus en plus de jeunes étudiants, d'aînés mais aussi des personnes occupant un emploi.

Avec les informations de Perrine Bullant