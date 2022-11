La C.-B. triple le nombre de places dans un programme pour médecins formés à l’étranger

Le nombre de places dans le Programme d’évaluation de la capacité à exercer ( ECE ), croîtra de 32 à 96 par an, d'ici mars 2024, a indiqué le premier ministre, David Eby, et son ministre de la Santé, David Eby.

Lancé en 2015, le programme existe pour inciter les médecins étrangers à s'installer en régions rurales. À l'heure actuelle, 188 médecins de famille ont été ainsi formés et placés dans 57 communautés de la province.

Lors de l'annonce faite en conférence de presse dimanche, le gouvernement a aussi indiqué qu'il y aura un nouveau statut de médecin associé pour les médecins formés à l’étranger qui ne qualifient pas à tous les critères d'admissibilité du système canadien.

Ceux-ci pourront exercer certaines fonctions sous la supervision d'un médecin. Le ministre de la Santé estime qu’environ 300 personnes seront admissibles à cette nouvelle désignation.

Le gouvernement ouvre également la porte à une accréditation plus rapide pour les médecins formés aux États-Unis. Ils pourront pratiquer en Colombie-Britannique dans des contextes communautaires, comme des cabinets médicaux, après trois ans de formation aux États-Unis à partir de janvier 2023.

Cela sera bénéfique pour nos patients qui sont tellement nombreux à chercher quelqu'un qui peut prendre soin d'eux tout de suite , se réjouit la présidente de l'Association des médecins de la Colombie-Britannique, la Dre Ramneek Dosanjh, présente au point de presse du gouvernement.

Le nombre de personnes en Colombie-Britannique sans médecin de famille s’élève à près de 1 million, soit près de 20 % de la population.

Le ministre de la Santé s’attend à ce que chaque nouveau médecin soit responsable de plus de 1200 patients. Adrian Dix dit aussi que suivront d’autres mesures pour faciliter le processus d’accréditation de médecins étrangers qui est par ailleurs souvent critiqué comme onéreux.

Les personnes voulant postuler au Programme d’évaluation de la capacité à exercer pourront le faire à partir de l’étranger, ce qui rendra le processus plus facile et attrayant, selon le ministre de la Santé.

Ça va nous prendre encore plus

Le directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, Brian Conway, dit que l’ajout de quelques centaines de personnes est important mais qu’il ne faudra pas oublier de cibler leurs interventions afin de répondre aux besoins de la population. D’ailleurs, beaucoup plus d’action est nécessaire de la part du gouvernement, estime le Dr Conway.

« Ça va nous prendre encore plus pour régler un problème [...] où les attentes pour les examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont plus d’une année. Pour des consultations avec différentes spécialités, on nous dit maintenant qu'on nous reviendra pour un rendez-vous début 2024. »