Des Estriens déçus de l’élimination du Canada au soccer

Une centaine de supporteurs et supportrices se sont rassemblés au restaurant Le Tapageur de Sherbrooke à l’occasion du deuxième match de la formation canadienne.

Dès le début du match, l'ambiance y était à son comble grâce à un but rapide des Canadiens, le premier but du Canada en Coupe du monde. Un premier but de la Croatie à la 36e minute a mis fin à l'allégresse générale dans le restaurant.

Le match était très difficile, on a eu un début de match qui nous a fait rêver, on a eu trente minutes de joie, d'engouement, mais comment dire : le rêve a tourné au cauchemar en fin de match, raconte un partisan de l’équipe canadienne, Félix Bibeau. Malgré tout, un premier but du Canada en Coupe du monde, c’est quand même un moment marquant.

Ben c'est décevant, mais en même temps c'est ce à quoi on s'attendait comme résultat, explique la supportrice Ariane Beaucage. Pour une première participation depuis aussi longtemps en Coupe du monde, on ne pouvait pas s'attendre à tout gagner.

Les Canadiens joueront leur dernier match du Mondial contre les Marocains, qui se sont imposés 2-0 contre les Belges.

On s'est qualifiés, regarde on va se reprendre dans quatre ans , assure un autre supporteur, Marcello Mecatti.

La prochaine Coupe du monde se tiendra au Canada, aux États-Unis et au Mexique en 2026.

Avec les informations de Jean Arel.