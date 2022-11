Rassemblement en soutien aux femmes afghanes « condamnées au silence »

Des militants des droits de la personne ont manifesté dimanche à Toronto en solidarité avec les femmes et les filles d'Afghanistan, dans le contexte des 16e Journées mondiales d’activisme contre la violence sexiste.

Le rassemblement à Toronto s'inscrivait dans une mobilisation pancanadienne, visant à attirer l’attention sur l’urgence humanitaire en Afghanistan, et en particulier sur la situation des femmes.

Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021, le pays connaît une escalade dramatique des abus contre les femmes, les filles et les minorités vulnérables explique l’organisme Canadian Women for Women in Afghanistan, à l’origine de cette mobilisation.

Selon l'organisation, les femmes afghanes sont réduites au silence et exclues de la plupart des aspects de la vie quotidienne et publique. Par exemple, les filles sont bannies des écoles secondaires, et les femmes ont été retirées de la plupart des institutions publiques.

Celles qui élèvent la voix contre ces politiques discriminatoires sont enlevées et détenues par le régime, ajoute le groupe de défense.

« Vivre sous le régime des talibans, c'est comme être en prison. » — Une citation de Atifa Safi, une organisatrice de la manifestation

Atifa Safi, qui grandi en Afghanistan dans les années 2000, explique avoir eu la chance d'aller à l'université lorsqu'elle était plus jeune. Une chance que n'auront pas les jeunes filles qui vivent maintenant sous le régime des talibans.

Désormais, dit-elle, les femmes n'ont aucun droit. Elles sont exclues de leur maison, elles ne peuvent ni étudier ni travailler .

Appel à l'action

Non contents de tirer la sonnette d'alarme face à l'urgence humanitaire, les organisateurs appellent aussi le gouvernement canadien à soutenir davantage l'Afghanistan.

Ils lui demandent notamment de créer des exemptions aux lois antiterroristes afin que les groupes humanitaires puissent porter assistance aux Afghans sans être accusés d'aider les talibans, désignés comme terroristes par Ottawa.

Tout homme ou femme qui croit dans les droits de l'homme, l'égalité et la société ouverte, devraient être concernés , croit Nargis Nehan, un des organisateurs du rassemblement .

De son côté, la présidente de l'Organisation des femmes afghanes, Asma Faizi, estime que ce qui se passe en Afghanistan n’est pas seulement un problème pour les femmes afghanes, mais pour les femmes en général .

Mme Faizi invite donc les gens non pas seulement à exprimer leur empathie, mais aussi à faire quelque chose de concret. Écrivez des lettres, décrochez votre téléphone, faites du volontariat, aidez les réfugiés à s'installer , dit-elle.

Nous avons besoin d'aide pour faire entendre les voix de ces femmes condamnées au silence.

Avec les informations d'Andréane Williams.