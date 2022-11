Congédiements au MBAC : d’ex-employés soulèvent leurs inquiétudes à Patrimoine canadien

Radio-Canada a rapporté mardi dernier que le MBAC a licencié sa sous-directrice et conservatrice en chef, Kitty Scott; son conservateur principal de l’art autochtone, Greg A. Hill; le directeur de la conservation et de la recherche technique, Stephen Gritt; et sa gestionnaire principale des communications, Denise Siele.

Une note interne a circulé au MBAC , il y a plus d’une semaine, annonçant ces licenciements. Dans celle-ci, la directrice générale par intérim, Angela Cassie, a fait savoir que cette restructuration doit aider à mieux aligner l’équipe de direction du Musée avec les nouveaux plans stratégiques de l’organisation .

Angela Cassie est la directrice générale par intérim du Musée des beaux-arts du Canada depuis juin 2022 (archives). Photo : Avec la gracieuseté du MBAC

En réaction à ces congédiements et à la médiatisation de cette nouvelle, sept anciens employés ayant occupé des postes de direction au MBAC ont choisi d’écrire en anglais une lettre ouverte au ministre Pablo Rodriguez, dans laquelle ils affirment avoir été consternés d’apprendre ces départs .

Ces départs, soutiennent-ils, laissent des postes clés vacants dans des domaines essentiels à la réalisation du mandat du Musée. Ceux-ci s’ajouteraient à au moins dix congédiements dans les rangs de la direction dont la plupart seraient survenus durant les trois ans et demi de mandat de l’ancienne directrice générale Sasha Suda .

L’effet cumulatif a créé un degré élevé d’incertitude et d’instabilité à l’interne. Il est impossible de concilier ces actions avec le nouveau plan stratégique du Musée qui vise "à habiliter, à soutenir et à bâtir une équipe diversifiée et collaborative" , écrivent-ils.

Le mandat du MBAC à risque, selon les signataires

Dans leur lettre, les sept anciens employés laissent entendre qu’ils craignent que le MBAC manque à son devoir de préservation, de conservation et restauration de l’art, notamment à la suite de l’élimination du poste de direction de la conservation et de la recherche technique.

« Les nouveaux congédiements d’employés aux rôles majeurs auront une incidence sur la sécurité des œuvres d’art, le développement de la connaissance des collections et des acquisitions futures, et la réalisation d’un programme d’exposition de classe mondiale. » — Une citation de Extrait de la lettre traduit librement de l'anglais

Par ailleurs, ils avancent que des secteurs de travail d’importance pour le Musée seraient en manque d’effectifs et que des postes clés ne seraient pas pourvus, dont des postes de spécialistes en certaines formes d’arts.

« Avec le peu d’attention accordée au rôle national de l’institution dans le partage de sa collection à travers des expositions itinérantes, de publications et du Web, il y a un risque élevé que le [ MBAC ] soit non pertinent à la culture nationale. » — Une citation de Extrait de la lettre traduit librement de l'anglais

Ils allèguent également que [des] gestes posés par l’administration du Musée des beaux-arts au cours des dernières années, moins visibles, mais tout aussi troublants, dénotent une indifférence à l’égard d’une utilisation prudente du financement .

Il est temps de passer de la restructuration à la reconstruction à partir de la base, de cultiver les connaissances existantes et l’expertise de spécialistes qui peuvent encadrer la prochaine génération de professionnels des musées , estiment les sept signataires.

Dans un courriel à CBC /Radio-Canada, samedi en fin d’après-midi, le ministère du Patrimoine canadien a confirmé avoir reçu la lettre et entend examiner les préoccupations soulevées .

Le ministère réitère que le MBAC , bien qu’il soit une société de la Couronne, est indépendant, responsable de ses propres activités et surveillé par un conseil d’administration.

Les Canadiens attendent beaucoup de leurs institutions culturelles. Nous nous attendons à ce que le Musée et toutes les sociétés de la Couronne soient inclusifs, sécuritaires et reflètent ce qu’il y a de mieux au Canada , peut-on lire dans la déclaration écrite.