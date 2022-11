À deux jours de la rentrée parlementaire, le suspense reste entier sur la décision des trois députés péquistes de prêter serment – ou non – au roi Charles III, passage incontournable pour siéger à l'Assemblée nationale.

Pour pouvoir participer aux travaux parlementaires, et notamment siéger au Salon bleu, tous les députés doivent prononcer les deux serments. Or les trois députés du Parti québécois n'ont prêté serment qu’au peuple québécois et pas à Charles III. Donc, en principe il ne peuvent pas pour l'instant siéger.

Si le chef du Parti québécois (PQ) n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet dimanche, il songe néanmoins à enrichir ses équipes de « co-porte-paroles extra-parlementaires » pour appuyer les élus. Une pirouette pour suggérer qu'ils se forceront quand même à prêter serment malgré leurs convictions?

On a toute la légitimité pour représenter les citoyens dès mardi prochain , a assuré de son côté le député péquiste, Joël Arseneau. On va s'assumer , a-t-il ajouté.

Une annonce officielle assez imminente devrait être proposée par le parti, a promis son chef en marge d'une conférence interne du parti, dimanche, en indiquant seulement que toutes les options sont sur la table .

L'un des trois députés péquistes pourrait par exemple « se sacrifier » et prêter complètement serment afin de pouvoir participer aux travaux et poser des questions en chambre en attendant que le gouvernement Legault dépose un projet de loi pour mettre fin à l'obligation de prêter serment à la monarchie britannique.

Reste à voir si le gouvernement agira avant les fêtes sachant que le délai sera très court vu que les députés ne siégeront que pendant huit jours d'ici Noël.

Pas le reconnaissance parlementaire souhaitée

Autre pierre d'achoppement qui l'isole davantage, le PQ n'a pas réussi à obtenir la reconnaissance parlementaire souhaitée dans l'opposition officielle.

Sans cacher son amertume face à cette décision pénalisante, Paul St-Pierre Plamondon a reproché aux partis adversaires un manque de solidarité et un manque de sens du devoir démocratique dans le fait de ne pas reconnaître le PQ , de ne pas lui laisser une place pour poser une question, une fois par jour.

Pour un parti d'opposition, la reconnaissance officielle constitue en effet un enjeu fondamental. Elle a un impact direct sur le financement accordé au groupe parlementaire et sur le temps de parole disponible pour qu'il puisse se faire entendre en Chambre, notamment à la période de questions.

« C’est très difficile de comprendre comment un parti d’opposition, qui a obtenu près de 15 %, [...] n’a pas le droit de prendre la parole, ni de poser des questions sur l’actualité. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef péquiste

Dans le contexte, le Parti québécois, qui n'a fait élire que trois députés en recueillant 14,6 % du vote populaire, devra se tourner vers d'autres sources de financement pour compenser un budget très, très faible , et chercher d'autres moyens de se faire entendre à l'Assemblée nationale.

Être innovant

Les solutions évoquées dimanche par M. St-Pierre Plamondon incluent le lancement d'une campagne de sociofinancement visant à embaucher un à deux employés supplémentaires en récoltant 120 000 $ d'ici deux mois.

À nous de travailler en étant innovants , a fait valoir M. St-Pierre Plamondon.

Quant à l'espace accordé aux partis à la période de questions, un espace de choix pour le débat critique en politique, le chef péquiste a évoqué la possibilité de transmettre ses questions...aux journalistes.

Les partis se sont entendus pour tout s’accaparer ensemble, [...] c’est assez grave et décevant. Ce qui s’est passé, ce n'est pas bon pour l’image de la démocratie et de la politique , s'est emporté le chef péquiste, criant une fois de plus à l'injustice.

Avec les informations de Véronique Prince