Une bonne première fin de semaine pour Opération Nez rouge à Rouyn-Noranda

Ils ont été en mesure d'accepter toutes les demandes de raccompagnement jusqu'à 3h du matin, pour un total de 63 vendredi et samedi dernier.

Bien que les équipes aient été en mesure de répondre à la demande, Louis-Paul Willis, membre du comité organisateur d'opération nez rouge à Rouyn-Noranda, affirme que l'organisme a toujours besoin de bénévoles.

« Il y a toujours de la place pour tout le monde. Les fins de semaine suivantes risquent d'être plus occupées que celle qu'on vient de passer. » — Une citation de Louis-Paul Willis

Il s'agit d'un retour à la normale après deux ans d'absence pour opération nez rouge dans la région, mais comme l'explique l'organisateur, une partie de la population ignore toujours que l'organisme est de retour en opération.

Quand on se promène dans les bars et les restaurants, on se rend compte que beaucoup de gens ne savent pas qu'on est de retour. Il faut que le message se passe le plus possible pour que notre objectif, qui est de garder nos routes sécuritaires pendant les fêtes, soit atteint , soutient Louis-Paul Willis.

Chaque année, l’alcool au volant cause en moyenne 85 décès sur les routes de la province, selon la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Opération Nez rouge offrira ses services au cours des trois prochaines semaines, le vendredi et le samedi.