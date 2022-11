Le suspect accusé d’enlèvement à Portage la Prairie est arrêté

L’homme de 62 ans est détenu par la GRC de Portage la Prairie.

Il est notamment accusé d'enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans, de séquestration, et de voies de fait armées contre un agent de la paix.

L’homme avait heurté un véhicule de la police avec une voiture volée, et il a procédé à l’enlèvement d’une femme et de sa fille de deux ans dans la région de Portage la Prairie.

La mère a appelé la police quelques heures plus tard, à partir d’un endroit près de Polo Park, pour les aviser qu’elle et sa fille étaient saines et sauves.