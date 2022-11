Opération Nez rouge de retour en Matanie après deux ans d’absence

Présente dans la région depuis environ 25 ans, l'organisation a toujours pour mission d'éviter que des gens ne prennent le volant avec les facultés affaiblies pendant cette période festive de l’année.

Le coordonnateur de cette année, Martin Savard, a donc remis la machine en marche. Son organisation a réussi à recruter environ 75 bénévoles qui participeront à l’effort pour éviter des incidents regrettables.

Il rappelle qu’il n’y a pas que l’alcool qui est susceptible d’altérer les capacités de conduite. C’est pas strictement l’alcool, dit-il, le cannabis aussi. La fatigue peut entrer en ligne de compte.

« On ne prend pas de chance, on fait 418-562-3333 et nous, on va vous chercher. »