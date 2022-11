Déflagration signalée sous un pont du centre-ville de Toronto, aucun blessé

La police de Toronto a été appelée peu avant minuit pour des rapports d'explosions de bouteilles de gaz sous un pont situé au croisement de la rue Bathurst et du boulevard Fort York. Dans un courriel, la porte-parole du Service de police de Toronto Shannon Eames parle de possible incendie de bouteilles de propane et de cannettes d'aérosols .

Selon un porte-parole du service des incendies de la Ville, il n'y a cependant pas de trace d'explosion sur place. Le capitaine Bill Papakonstantinou indique qu'il s'agissait d' un petit feu générant beaucoup de fumée qui a été maîtrisé par les pompiers.

Personne n'a été blessé.

Le secteur a été temporairement fermé à la circulation en direction nord et sud pendant une enquête des pompiers, mais la route était de nouveau accessible pour les automobilistes dimanche matin.