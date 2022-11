Des chutes de neige et des vents forts attendus en Colombie-Britannique

Environnement Canada a lancé une dizaine d’avertissements de tempête hivernale pour le centre, le sud et le nord-est de la Colombie-Britannique.

Les précipitations neigeuses seront accompagnées de vents forts et d’une visibilité presque nulle sur certaines routes dans la nuit de samedi à dimanche, explique le bureau de météorologie.

Ceci concerne notamment la route Coquihalla entre Hope et Merritt ainsi que la route 3 entre Hope et Princeton dans le canyon du Fraser. Dans les deux cas, de 15 à 25 cm de neige pourraient tomber sur ces secteurs et des rafales de 60 km/h vont occasionner de la poudrerie sur les routes.

La neige se transformera en averses de neige quand le système frontal quittera la province, selon Environnement Canada.

À Fort Nelson, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, l’accumulation de neige pourrait dépasser 30 cm, mais ces précipitations neigeuses devraient s'atténuer vers la mi-journée dimanche.

Les tempêtes de neige toucheront aussi les régions Boundary, Columbia, Kootenay, Nicola, Shuswap, Similkameen ainsi que la vallée de l’Okanagan.

Dans tous les cas, Environnement Canada recommande aux automobilistes d’éviter de prendre le volant jusqu’à ce que s’améliorent les conditions météorologiques.

Le Grand Vancouver et le Grand Victoria feront l’objet de rafales pouvant atteindre 80 km/h, mais des chutes de neige ne sont pas prévues.