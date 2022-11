C’est le moment d’aller choisir son sapin de Noël

La famille Lieutenant n’a pas attendu, puisqu’ils étaient là le jour de l’ouverture à la plantation Perreault de Val-Joli. Chaque année on vient cueillir un arbre de Noël, explique une des filles de la famille Lieutenant. On sort toutes les boîtes, on met ça dans le salon avec toutes les décorations et on commence à les décorer.

Petits et grands y trouvent leur bonheur. C'est une de mes activités préférées dans Noël , assure une jeune fille rencontrée sur place.

Stéphan Perreault et sa conjointe sont dans le domaine du sapin de Noël depuis 31 ans, et chaque année, ce sont plus de 1000 familles qui passent par la plantation.

Des défis à surmonter

Mais cette année n’est pas sans défis pour Stéphan Perreault, qui assure que l'équipe a dû surmonter quelques défis reliés à l'inflation.

On a été capable de conserver notre prix, il y a certaines grandeurs, les plus petits ont augmenté un peu et les plus grands aussi , explique Stéphan Perreault.

La hausse de la demande aux États-Unis fait aussi en sorte que des choix doivent être faits. Présentement on vit une pénurie pour certains détaillants qui ne réussissent pas à avoir les sapins qu’ils aimeraient , détaille Stéphan Perreault.

Il croit tout de même pouvoir fournir toutes les familles estriennes qui le souhaitent jusqu’au 24 décembre.

D’après le reportage de Julianne Gagnon.