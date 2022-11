Patrice Michaud fait découvrir l’art de l’écriture de la chanson

Cette activité conjointe de la Fédération québécoise des municipalités et de Bibliothèque et archives nationales du Québec a pour but de donner à ces jeunes l'envie de jouer avec les mots.

Environ 15 jeunes de 10 à 14 ans ont participé à cet atelier. Patrice Michaud leur a enseigné avec enthousiasme la façon d’écrire les refrains et les couplets d'une chanson. Les jeunes ont été très attentifs à son enseignement.

Es-tu perdu entre le nord et le sud ? Quand même perdu dans une rivière d’inquiétude . Chantés par Patrice Michaud pendant l’atelier, ces mots ont été écrits par un participant.

C’était le fun d’entendre ça, chanté pour de vrai, parce que quand tu l’écris tu ne sais pas trop ça ressemble à quoi chanté, mais là c’est beau, mentionne le participant, Jérémy Perron. Je suis fier quand même.

Ils ont pigé des accords pour m’imposer une mélodie, et j’ai demandé à Jérémy, qui a écrit un très beau texte, très porteur, et j’ai improvisé musicalement , explique Patrice Michaud.

« Il n’y a pas de magie là-dedans, la magie ils l’ont en eux, après ça c’est juste de trouver les portes à ouvrir et les déclics à opérer, c’est tout. Mais surtout, c’est de générer chez eux un sentiment de fierté, de se laisser aller. Dans le domaine de la création il n’y a pas de mauvaise ou de bonne réponse [...]. C’est l’idée, donner toute la place à l’idée, et là ils ont pris toute la place. » — Une citation de Patrice Michaud, auteur-compositeur-interprète.

Si cet atelier portait principalement sur la chanson, le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers, soutient que d’autres formes d’écriture seront mises de l’avant lors des prochains ateliers. Des fois, ça peut être des gens qui font des romans, des slams de la poésie, tu peux travailler le français de toutes les façons possibles, et c’est ce qu’on veut être capable de mettre en place.

Avec les informations de Jean Arel.