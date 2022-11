Un homme de 44 ans porté disparu à Trois-Rivières

M. Malpica Ramos mesure 1m70 et pèse environ 80 kg. Il a les cheveux mi-longs de couleur noire et les yeux bruns. Selon la police, lors de sa disparition, l’homme était vêtu d’un chandail coton ouaté foncé à manches longues, avec l’inscription à l’avant Engagé pour un monde . Il portait également des pantalons verts ainsi que des bottes Sorel, noire et blanche.

M. Malpica Ramos portait un chandail coton ouaté foncé à manches longues, avec l’inscription à l’avant « Engagé pour un monde » lors de sa disparition. Photo : Gracieuseté de la Direction de la police de Trois-Rivières

Il aurait quitté le bar le Zénob au centre-ville de Trois-Rivières à pied, vers 2 h 15 dans la nuit de samedi, alors qu’il se trouvait en état d’ébriété. Il aurait laissé son manteau et ses effets personnels à l’intérieur.

L’homme d'origine péruvienne aurait été aperçu dans les environs de l’église St-James et du parc des Ursulines, dans le Vieux-Trois-Rivières, quelques instants plus tard. Des recherches préliminaires ont été effectuées samedi dans le secteur visé, mais elles n’ont toutefois pas permis de localiser le disparu.