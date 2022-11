Le Festival du film fantastique de Saskatoon prend fin

Le Festival mettait en vedette des films en provenance d’un peu partout dans le monde.

Au programme : des documentaires et du cinéma de genre mêlant notamment l’horreur, la science-fiction, les arts martiaux, des films d’action et des films plus rocambolesques.

Après quelques années en contexte de pandémie où les places étaient limitées, le Festival présentait cette année sa programmation la plus chargée, avec 31 films et événements.

Et le fondateur, John Allison, s’est réjoui de la participation du public.

« Cette année a été géniale. Nous avons eu une bonne participation. Les films ont été bien accueillis. Tout le monde s'est amusé. » — Une citation de John Allison, fondateur du Festival du film fantastique de Saskatoon

Du côté du public, l’audace et la diversité dans le choix des œuvres présentées auront été les éléments marquants.

Selon Mark Allard, un spectateur, le Festival n’a pas peur de présenter des œuvres qui pourraient choquer et il offre un divertissement pour les gens qui apprécient le cinéma en tant qu'art.

Des artistes d’ici et d’ailleurs

Le Festival offre la possibilité au public de visionner des œuvres d’un peu partout dans le monde.

C’est l’occasion pour des créateurs de faire voyager le fruit de leur travail, à l’instar du réalisateur et producteur américain Aaron B. Koontz.

Originaire du Texas, il en était à sa deuxième présence au Festival.

« Il y a une bonne énergie, ils ont une très bonne sélection et je pense qu'ils choisissent de bons films, y compris parfois les miens. C’est un véritable plaisir. » — Une citation de Aaron B. Koontz, réalisateur et producteur

Selon un communiqué de l’organisation du Festival, la Norvège, l'Argentine, l'Italie, l'Espagne, la France, le Pérou, le Mexique, les Philippines, les États-Unis et le Canada figuraient parmi les pays représentés au cours de la semaine.