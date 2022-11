Retour en douceur pour Nez rouge en Estrie

Ça a été un départ en douceur, avec un peu moins de bénévoles que ce qu’on a d’habitude, explique la coordonnatrice de l’opération Nez rouge de Sherbrooke, Stéphanie Hoarau. On n’a pas eu d’appels avant 10 heures le soir, ce qui est inhabituel.

Au total, 34 bénévoles ont composé sept équipes au cours de la soirée, et ont fait face à des conditions pas exceptionnelles , selon Stéphanie Hoarau. Avoir un peu plus d’équipes nous aiderait énormément pour répondre aux appels.

Maintenant que l’Opération Nez rouge a repris, la coordonnatrice espère que le nombre de bénévoles va augmenter.

« C’est encore une reprise, il y a beaucoup de bénévoles qui renouent avec l’opération Nez rouge, qui n’étaient pas là depuis deux ans. Au fur et à mesure du mois de décembre, on devrait avoir de plus en plus de bénévoles. »