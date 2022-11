Le marché de Noël pour trouver des cadeaux abordables

Une quarantaine d’artisans de la région ont présenté divers produits, dont des colliers faits à la main, du matériel d’alpinisme recyclé et même des poèmes encadrés.

Ils espéraient convaincre les visiteurs de les acheter soit pour eux-mêmes soit pour les offrir en cadeau.

Brooklyn Roy a récemment lancé sa propre entreprise de confection de bijoux artisanaux. Photo : Radio-Canada

Brooklyn Roy, une étudiante en architecture qui s’est récemment lancée dans la confection de bijoux en argile polymère, y tenait un kiosque. Elle y vendait aussi ses épinglettes à l’effigie de lieux symboliques de différentes villes comme le château d’eau et le gros cinq sous emblématiques du Grand Sudbury.

Brooklyn Roy fabrique des épinglettes à l'effigie de lieux symboliques de plusieurs villes, comme le château d'eau et le gros cinq cents de Sudbury. Photo : Radio-Canada

Les marchés, ça permet aux gens de te voir, [...] et quand on a un produit lié avec la place [où on se trouve], c’est vraiment important de voir la communauté face à face, jaser, discuter , explique-t-elle.

Même si ses produits lui prennent beaucoup de temps à fabriquer, elle reconnaît le contexte financier difficile dans lequel se trouvent plusieurs personnes. Elle a donc ajusté ses prix en conséquence afin de donner la chance à [tous] de pouvoir les offrir en cadeaux .

Joanne Lecompte est arrivée tôt au site du marché, avant même l’heure d’ouverture officielle. Il ne lui aura fallu que quelques minutes pour trouver un bracelet pour sa petite-fille.

Il y a de bons prix, c’est raisonnable, je dirais, [...] on aime ça , a-t-elle constaté.

De son côté, la résidente Alexandria Fabrioni est venue au marché par principe. Elle tient toujours à faire ses emplettes de Noël auprès d’artisans locaux plutôt que chez les gros détaillants.

Alexandria Fabrioni tient à soutenir les artisans locaux lorsqu'elle fait ses achats. Photo : Radio-Canada

Je crois qu’il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère tout de suite. Ça me fait du bien d’acheter quelque chose qui va aider quelqu’un dans ma communauté, qui va les aider eux aussi à acheter des cadeaux pour leur famille , note-t-elle.

Ces verres fabriqués par un artisan de Sudbury étaient en vente au marché de Noël. Photo : Radio-Canada

Avec cette troisième édition, l’Association des commerçants du centre-ville de Sudbury, qui organise l’événement, espère réussir à établir la tradition du marché de Noël, déjà solide dans certaines autres villes ontariennes.