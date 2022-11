Une nouvelle réglementation sur les trottinettes électriques à l’Île-du-Prince-Édouard

Selon cette nouvelle réglementation, une trottinette électrique ne pourra avoir une puissance supérieure à 500 watts, ne pourra circuler à une vitesse supérieure à 24 kilomètres à l'heure et elle devra être équipée d'une sonnette ou d'un klaxon et de feux.

L'usager devra être âgé d'au moins 16 ans et porter un casque. Il ne sera pas autorisé à circuler sur les trottoirs, sur le Sentier de la Confédération ni sur les routes où la vitesse maximale permise est de plus de 60 kilomètres à l'heure.

Le ministre des Transports et de l'Infrastructure, Cory Deagle, explique que le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard veut assurer que toutes les précautions nécessaires soient mises en place pour favoriser une vision d'une province carboneutre et augmenter les possibilités de transport actif et de déplacements plus écologiques.