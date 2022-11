Le Rouge et Or remporte la Coupe Vanier pour la 11e fois de son histoire

Le Rouge et Or de l'Université Laval a remporté la Coupe Vanier 30-24 devant les Huskies de l'Université de la Saskatchewan, samedi, devenant les champions universitaires canadiens pour la 11e fois, un record.

L'institution québécoise n'avait pas triomphé depuis 2018.

« Je suis sans mot, a dit le quart gagnant Arnaud Desjardins. On a travaillé tellement fort. Je suis tellement fier des gars. »

C'est la résilience. On savait qu'on avait une équipe spéciale , a-t-il ajouté

Les Huskies ont aussi atteint le match ultime en 2021, perdant alors devant Western – le site de la finale cette année.

L'Université de la Saskatchewan était en quête d'un premier titre depuis 1998.

Les Huskies ont un rendement de 0-3 contre le Rouge et Or à cet événement, en incluant 2004 et 2006.

Les joueurs des Huskies n'ont pas réussi à triompher de leurs adversaires de l'Université Laval. Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Vincent Blanchard a été cinq en cinq au niveau des placements, dont une réussite de 25 verges qui amenait le score au compte final, avec 1:56 à disputer.

Blanchard a réussi un placement de 49 verges lors du deuxième quart.

Réduire l'écart

La Saskatchewan s'est approchée à 27-24 avec une réception de touché de trois verges de Daniel Wiebe, avec 4:58 au cadran.

Peu avant le placement de 25 verges de Blanchard, Antoine Dansereau-Leclerc a signé un très gros jeu en captant une passe de 57 verges de Desjardins.

Le Rouge et Or a triomphé des Huskies lors de l'édition 2022 de la Coupe Vanier. Photo : La Presse canadienne / Geoff Robins

Jean-William Rouleau a ajouté un sac durant la dernière montée des Huskies. A suivi une passe incomplète, ce qui redonnait le ballon au Rouge et Or avec neuf secondes à écouler. Le groupe de Glen Constantin allait bientôt pouvoir célébrer.

Ça récompense le travail d'équipe de toute la saison, a dit le centre-arrière David Dallaire. C'est le résultat de nos efforts. C'est incroyable.

Dallaire et Kalenga Muganda ont inscrit des touchés pour les vainqueurs.

Kevin Mital a saisi une passe de 30 verges dans la poussée qui a mené au touché de Muganda, sur une course de trois verges.

Everett Iverson et Rhett Vavra ont réussi les touchés des Huskies, tandis que David Solie a obtenu un placement.