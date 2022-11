Ann-Sophie Bachand reste championne canadienne junior de courte piste

La sherbrookoise Ann-Sophie Bachand défend son titre de championne canadienne junior de patinage de vitesse courte piste. Elle a remporté quatre médailles d'or en autant d'épreuves, vendredi et samedi, ce qui lui assure de terminer la compétition au sommet du classement général féminin.

Vendredi, l'athlète de 18 ans a terminé sur la plus haute marche du podium sur 1500 m et 500 m. Le lendemain, elle a répété l'exploit sur 1000 m et une nouvelle fois sur 1500 m.

En venant à Sherbrooke ce week-end, la patineuse ne visait rien de moins que le premier rang. Pour elle, gagner cette compétition à la maison, une deuxième fois en deux ans, est particulièrement réjouissant.

C'était mon objectif de venir défendre mon titre. C'est le fun en plus que ce soit à Sherbrooke, devant mon monde. C'est un beau titre à recevoir , a-t-elle fait savoir à l'issue de cette deuxième journée de compétition.

De gauche à droite, Miao Qi, Ann-Sophie Bachand et Emmanuelle Leclerc lors des championnats canadiens juniors de patinage de vitesse sur courte piste, à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Tout au long de la fin de semaine, les courses se succèdent sur la glace de l'aréna Eugène-Lalonde, à l'occasion de ces championnats canadiens juniors.

L'événement regroupe les 80 meilleurs patineurs canadiens de cette catégorie d'âge, dont cinq sont originaires de Sherbrooke. Outre Ann-Sophie Bachand, Adélie Arvisais-Bacon, Myriam Djouaher, Félix Bouffard et Édouard Gravel prennent part à la compétition.

L'enjeu pour ces jeunes athlètes est de se tailler une place au sein de l'équipe canadienne pour les prochains Championnats du monde juniors, qui se dérouleront à Dresden, en Allemagne, à la fin du mois de janvier.

Bachand veut patiner chez les grands

Bien qu'elle espère bien faire lors des mondiaux juniors, Ann-Sophie Bachand espère d'abord et avant tout se tailler une place sur l'équipe nationale senior.

« Je me suis beaucoup entraînée avec l'équipe nationale. C'est motivant et ça m'a menée ici aujourd'hui. » — Une citation de Ann-Sophie Bachand, patineuse de vitesse courte piste