En effet, lorsqu’un individu est porté disparu, la police publie le plus souvent par communiqué et sur les réseaux sociaux des informations à propos de cette personne : son nom, sa taille, son poids ainsi qu’une photographie.

Cette empreinte numérique peut toutefois avoir des répercussions sur la vie des personnes lorsqu'elles sont retrouvées, explique Carly Kalish, directrice générale de Victim Service Toronto, un organisme de soutien aux victimes de crimes.

Toutes les situations ont leurs nuances. Imaginez que vous recherchiez un emploi et que quand on tape votre nom dans Google on voit que vous avez été portée disparue. Vous savez, les gens s’imaginent des choses sur votre vie , dit-elle.

Du cas par cas

La police régionale de Peel indique toutefois que les informations publiées sur une personne disparue sont déterminées au cas par cas. Nous nous efforçons toujours de limiter l'empreinte numérique des personnes afin de respecter la vie privée des personnes impliquées , indique le service de police dans un courriel.

Nous nous efforçons d'éviter de divulguer des détails qui n'aideraient pas le public à identifier la personne.

Même son de cloche du côté de la police régionale de York. L’agent Maniva Armstrong explique que dans sa juridiction aussi les décisions concernant la publication des informations d'une personne sont prises au cas par cas.

Les photographies sont l'identifiant le plus efficace pour localiser les personnes disparues, assure-t-elle, ajoutant que la suppression de photos pourrait rendre le travail très difficile, pour la police notamment.

La police de York n'a pas mis en place de politiques spécifiques pour protéger l'empreinte numérique des personnes disparues, mais Maniva Armonstrong souligne que la meilleure pratique serait de supprimer les informations publiées dans les cas où la personne recherchée est retrouvée.

Elle ajoute que la police de York prend aussi en compte les commentaires de la famille et des proches de la personne disparue avant de publier quoi que ce soit en ligne.

Droit à l’oubli inexistant au Canada

Le droit à l’oubli est un dispositif légal qui existe en Europe, mais le Canada n'a actuellement aucune législation similaire, même si les citoyens sont protégés dans une certaine mesure par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

En 2021, un examen indépendant sur la manière dont la police de Toronto traite les cas de personnes disparues a formulé 151 recommandations pour améliorer les enquêtes.

La police de Toronto a déclaré qu'elle aurait plus d'informations sur les mises à jour des politiques et des protocoles relatifs aux personnes disparues dans les deux prochains mois .

Avec les informations de Tyler Cheese de CBC