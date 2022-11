La GRC de Portage la Prairie demande l’aide du public pour retrouver un ravisseur

Une femme de 25 ans et un jeune enfant ont été enlevés de façon arbitraire , vendredi, et ont été retrouvés sains et saufs depuis.

Dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada, la GRC a confirmé qu’il s’agit du même homme impliqué dans un incident sérieux dans la région de Portage la Prairie, vendredi soir.

Le suspect a été aperçu en portant un veston en camouflage, avec des pantalons clairs. Il a de longs cheveux bruns et une barbe grise, selon la GRC .

La Gendarmerie royale du Canada de Portage la Prairie fournira davantage de détails lors d’une conférence de presse organisée mardi après-midi.

Il est conseillé de contacter le 911 si le suspect est aperçu, et de ne pas essayer de s'en approcher.