2000 personnes pour le défilé du père Noël à New Richmond

La magie de Noël a envahi les rues de New Richmond vendredi soir, avec un défilé du Père Noël des plus féériques.

Environ 2000 personnes s’étaient massées aux abords des rues pour regarder le défilé, selon Ann-Julie Leblanc, directrice des loisirs et du tourisme pour la Ville de New Richmond.

Le père Noël en apothéose à la fin de la parade Photo : Darlene Dimock

Après deux années d’absence en raison de la pandémie, le retour de cet événement était attendu avec impatience, a-t-elle pu constater.

« C'était vraiment magique! Il y avait même de la petite neige qui tombait. On pouvait voir l'émerveillement dans les yeux des enfants. Là, ça n'a pas de prix, c'est notre paye en fait. » — Une citation de Ann-Julie Leblanc, directrice des loisirs et du tourisme pour la Ville de New Richmond

Des participants provenant d’organismes ou de commerces ont mis la main à la pâte pour créer une quinzaine de chars allégoriques.

Le retour de cet événement était attendu avec impatience. Photo : Darlene Dimock

« Ils ont mis beaucoup de temps, commente Mme Leblanc. Des fois ce ne sont pas nécessairement des choses qui sont coûteuses, mais il faut juste y mettre le temps, l'énergie et la créativité. » — Une citation de Ann-Julie Leblanc, directrice des loisirs et du tourisme pour la Ville de New Richmond

Noël ça se fête en Gaspésie ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Au coeur du monde Noël ça se fête en Gaspésie. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Plusieurs municipalités s’en plaignent, il n’est pas toujours facile de mobiliser des bénévoles pour organiser des événements. À New Richmond, il y a peut-être une recette?

Plusieurs bénévoles ont été mobilisés pour le succès de cet événement, en collaboration avec la Ville de New Richmond. Photo : Darlene Dimock

En fait, je crois qu'il faut aller avec ce que les bénévoles ont comme intérêt, comme champ de compétences pour les attirer dans notre dans notre programmation , explique Anne-Julie Leblanc.

Souvent, ce sont des organismes qui font déjà des activités auprès d'une certaine clientèle qu'on ajoute en même temps à notre programmation. On va les chercher de cette façon là, pour que ça vienne vraiment du milieu dans l'organisation comme telle.

Les créateurs ont diverses sources d'inspiration. Photo : Darlene Dimock

Le défilé fait partie du concept Noël en Gaspésie. Les activités s’échelonnent sur un mois et demi pour se terminer le 31 décembre.

Anne-Julie Leblanc rappelle que Noël en Gaspésie avait été initié il y a 20 ans par l'ancienne mairesse Nicole Appleby afin de combattre la morosité qui a suivi la fermeture de la cartonnerie. Depuis, la ville monoindustrielle a diversifié son économie pour prendre, notamment, un virage touristique.

Les enfants aussi ont été mis à contribution pour la réussite de l'événement. Photo : Darlene Dimock

À la base, rappelle-t-elle, cet événement-là avait été créé pour offrir aux gens d'ici des belles activités et éviter qu'ils partent vers l'extérieur, durant la période des Fêtes. On a voulu faire un événement pour que les gens demeurent ici, pour favoriser l’achat local et le tourisme hivernal. On a beaucoup d’infrastructures pour profiter de l'hiver.

Des amuseurs publics, dont cet échassier, ont apporté un brin de folie à la parade. Photo : Darlene Dimock

À plus long terme, Anne-Julie Leblanc croit que le fait de créer de beaux souvenirs dans la tête des enfants pourra peut-être engendrer un sentiment d’appartenance plus fort et donner le goût à ces jeunes de revenir s’établir à New Richmond plus tard.

Avec la participation d’Émilie Gagné