Une première tentative infructueuse pour récupérer les vaches en cavale en Mauricie

Il y a eu une première tentative cette nuit, qui a échoué malheureusement parce qu’on n’a pas pu contenir les animaux. Ils ont été amenés jusqu’à une ferme hôte, mais on n’a pas réussi à les contenir. Il y aurait une autre stratégie appliquée à partir de maintenant , a indiqué Yves Lamy, vice-président des producteurs de lait de la Mauricie.

Il précise qu’un enclos a été construit pour les accueillir, mais que la mesure n’a pas été suffisamment adaptée pour retenir les animaux. L’ UPA avait laissé entendre plus tôt samedi qu'elle travaillait sur une nouvelle stratégie pour capturer les bêtes dimanche. Elle a toutefois décidé de ne pas mener une nouvelle opération de capture.

Dans l’attente, des mangeoires ont été installées dans les champs où se trouvent les bêtes.

Il y aura donc moins de danger pour la sécurité publique. Ces mangeoires-là sont équipées de carcans qui peuvent se verrouiller au besoin. C’est nous qui mettons les locks [...] on barre ou on débarre. On va les laisser débarrés pour commencer pour qu’ils puissent y manger et s’habituer d’aller manger là-dedans. Puis le soir on va aller les nourrir puis mettre les locks , a expliqué M. Lamy.

Au moment de publier ces lignes, il se disait demeurer sans nouvelle du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le MAPAQ, qui selon lui n’est pas impliqué dans l’opération en cours. Le MAPAQ est l’instance qui légifère et qui peut prendre des décisions sur l’avenir des animaux.

Si on les attrape, on va les mettre dans une remorque. À ce moment-là, c’est nous qui avons le contrôle des bêtes. On va les ramener probablement chez le propriétaire. Mais encore là, ce n’est pas moi qui vais décider [...] Faudrait que le MAPAQ intervienne dans ce dossier-là , a-t-il déclaré sur les ondes de l’émission D’abord l’info au RDI, tout en écartant le plus possible l’idée d’euthanasier les bêtes.

Dans une déclaration écrite, le MAPAQ assure pourtant être présent sur le terrain afin d'entrer en contact avec les intervenants du milieu et de planifier les prochaines étapes.

Devant une situation complexe et sans précédent, le Ministère accompagne d'abord le propriétaire alors qu'il a indiqué vouloir récupérer son troupeau. Le MAPAQ est en appui à ce dernier afin de réunir le matériel et mobiliser les ressources ainsi que les diverses expertises pour le soutenir dans ses démarches. Également, le Ministère sera présent [samedi] et dans les prochains jours afin d'assurer la bonne marche de cette opération et résoudre cette situation le plus rapidement possible , peut-on lire.

Avec les informations de Coralie Laplante