Fermeture d’une partie d’un sentier de motoneige à Val-d’Or

Selon le président du club de motoneige de Val-d'Or, Denis Lefebvre, les usagers étaient habitués à traverser le terrain depuis plus d'une vingtaine d'années, mais certains comportements des motoneigistes auraient poussé le propriétaire à maintenant interdire leur passage.

Il semblerait que plusieurs motoneigistes auraient laissé des déchets sur sa terre. En plus, il y a un centre équestre à cet endroit-là, donc je comprends que le propriétaire ne veut plus qu’on s’approche de ses animaux , explique Denis Lefebvre.

Selon lui, certains propriétaires terriens demandent une compensation financière en échange du droit de passage sur leur terrain.

« À la longue, il y en a plusieurs qui veulent être payés. On ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas payer pour tous les terrains où on passe »