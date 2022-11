La présidente taïwanaise abandonne la tête de son parti après une défaite électorale

Les Taïwanais étaient notamment appelés aux urnes pour les élections municipales et provinciales, un scrutin que Tsai Ing-wen avait qualifié de test pour démontrer la résilience de Taïwan et se détermination à défendre la liberté et la démocratie , face aux menaces de Pékin.

Mais le Parti démocrate progressiste ( PDP ) a perdu quatre des six principales villes de l'île de 23 millions d'habitants, dont la capitale Taipei.

Les résultats des élections ne sont pas ceux que nous attendions [...]. J'en endosse toute la responsabilité et je démissionne immédiatement de la présidence du Parti démocratique progressiste (PDP) , a-t-elle déclaré à des journalistes.

Mais nous n'avons pas le temps de nous attrister, nous devons nous relever [...] pour faire face aux défis de la situation internationale actuelle et de l'avenir , a-t-elle ajouté.

Tsai Ing-wen restera toutefois présidente de l'île, fonction qu'elle occupe depuis 2016.

Les électeurs étaient également amenés à se prononcer par référendum sur un abaissement de 20 à 18 ans de l'âge légal pour voter, qui a été rejeté.

Une deuxième démission

Après avoir tourné la page de décennies de loi martiale en 1987, Taïwan est devenue l'une des démocraties les plus dynamiques et progressistes d'Asie. De quoi inquiéter la Chine voisine, qui considère l'île comme faisant partie de son territoire et qui a juré d'en reprendre le contrôle, par la force si nécessaire.

Depuis l'arrivée de la présidente Tsai Ing-wen au pouvoir, dont le parti considère Taïwan comme une nation souveraine de facto, Pékin a coupé les communications officielles avec l'île, intensifié ses exercices militaires, durci les pressions économiques et arraché à Taïwan sept de ses alliés diplomatiques.

Les tensions entre Taipei et Pékin ont atteint leur niveau le plus élevé en août, après la visite de Nancy Pelosi - figure politique américaine - à laquelle Pékin a rétorqué par de gigantesques manœuvres militaires.

Mais la menace d'un conflit n'a pas pesé sur les préoccupations lors de ce scrutin, où des thématiques locales ont principalement été abordées.

Wayne Chiang, candidat à la mairie de Taipei pour le parti d'opposition Kuomintang (KMT), salue ses partisans à son arrivée à un rassemblement après avoir remporté les élections locales à Taipei. Photo : Reuters / Carlos Garcia Rawlins

L'opposition est dominée par le parti du Kuomintang plus favorable à un rapprochement avec la Chine, qui a promis samedi de travailler dur pour maintenir la paix dans la région et de se préparer à remporter la prochaine présidentielle, en 2024.

Les relations avec la Chine n'étaient pas vraiment à l'ordre du jour des élections cette année, mais elles le seront en 2024 , a jugé Sung Wen-ti, un enseignant de l'Australian National University, spécialiste de Taïwan, interrogé par l' AFP .